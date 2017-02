Nina Badrić za Valentinovo pjeva mostarskoj i sarajevskoj publici

Najvjerniji fanovi će u Nininim izvedbama uživati u intimnim prostorima- u Mostaru u dvorani Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače 13. veljače, a dan kasnije, 14. veljače u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.

Na koncertima posvećenim ljubavi Nina će otpjevati neke od najvećih hitova iz svoje uspješne karijere, koja traje duže od 20 godina.

Nina Badrić još jedanput je potvrdila da s razlogom nosi prefiks diva. Naime, za samo sat vremena rasprodane su VIP ulaznice za mostarski koncert.

”VIP ulaznice za koncert Nine Badrić u Mostaru doslovno su ”planule” za samo sat vremena. To se do sada nikada nije dogodilo otkako se bavimo organizacijom koncerata. Potvrda je to da naša publika ipak prepoznaje kvalitetu i neizmjerno smo sretni zbog toga. Ostalih ulaznica za koncert u Kosači ima još stotinjak i nestaju brzo stoga požurite po svoju”, poručuju iz agencije Primera.

Ulaznice po cijeni od 20 KM i 25 KM VIP mogu se nabaviti putem sustava kupikartu.ba i na info pultu Mepas Malla.

Organizator koncerata je agencija PRimera, a generalni sponzor HT Eronet.