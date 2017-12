Koje kandidatkinje će ponijeti titulu pobjednica kategorija i koja od njih će ponijeti laskavu titulu Žena godine, isključivo zavisi od broja prikupljenih glasova na aplikaciji za glasanje koja je objavljena na portalu www.ladiesIn.ba

Na «Izboru žene godine – Ladies In», koji će se održati 15. decembra 2017. godine u Narodnom pozorištu u Sarajevu, izabraće se najuspješnije žene u BiH u tekućoj godini, u šest kategorija, a samo jedna od njih će ponijeti titulu Žena godine „ Ladies In 2017“.

«Ladies In zajednica danas broji više od 10.000 uspješnih žena i vjerovatno smo jedna od najvećih zajednica poslovnih žena u regionu. Zato smo našim članicama željeli pokloniti jedan ovakav event, na kojem ćemo onim najuspješnijim odati priznanje i nagraditi ih vrijednim poklonima, a nama ostalim prirediti nezaboravnu noć», rekla je Samira Muratović, direktorica marketing agencije Altermedia, koja je idejni tvorac i implementator projekta «Ladies In».

«Želim napomenuti da Izbor žene godine – Ladies In nije klasičan izbor najuspješnijih žena u BiH, već da je posvećen ženama iz Ladies In zajednice koje su svojim radom i zalaganjem doprinijeli razvoju društva u smislu promocije kulture i istinskih društvenih vrijednosti. Planiramo da «Izbor žene godine – Ladies In» preraste u tradicionalan izbor najuspješnijih žena Ladies In zajednice koji će se održavat svake godine u mjesecu decembru.», kazala je Muratović.

Za izbor Žene godine Ladies In nominirane su kandidatkinje u šest kategorija, po tri kandidatkinje i to:

Kultura: Marijela Margeta Hašimbegović, direktorica Narodnog pozorišta Sarajevo, Sarita Vujković, direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, Belma Alić, prva doktorica violončela u BiH.

Biznis: Marina Nevrt, generalna direktorica kompanije «Orbico» BiH, Mirha Hasanbegović, članica Uprave «Raiffeisen Banke», Lejla Zukić Krivdić, direktorica Microsoft BiH/Hrvatska

Inovacije u biznisu: Milica Savić, osnivačica branda „Maza“, Maja Gerin, brend „Pepetuške“, Anila Gajević, vlasnica i direktorica Casting i talent agencije „Zona“

Moda: Nađa i Emina Berberović, «Design by Berberović», Belma Tvico Stambol, “Belma Tvico”, Aida Mušinović, modna dizajnerica, Vlastiti brend

Društvena odgovornost: Selvedina Babić-Junuzović, finansijska i marketing direktorica kompanije “JUNUZOVIĆ- Kopex”, Šejla Korjenić, PR specijalista «Avon» Bosna i Hercegovina,

Hajdi Mostić, finansijska direktorica kompanije «Telemach» i predsjednica Upravnog odbora «Fondacije Telemach».

Poduzetništvo: Deana Šušnjara, vlasnica firme “Jelena shop”, Sandra Vukadin, direktorica kompanije «NoBil», Nina Mulić, vlasnica Le Scarpe.

Te specijalna dva priznanja koja dodijeljuje Ladies In magazine.

Posebno priznanje «Jedna smo drugoj podrška», koje je namijenjeno za ženu koja je svojim radom doprijenijela promociji vrijednosti Ladies In zajednice, te nagrada « Veliko SRCE» za humanost i solidarnost na djelu.