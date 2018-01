Josipa Lisac ponovo pred sarajevskom publikom

Nakon godinu Josipa Lisac se ponovno vraća pred sarajevsku publiku, kako bi u njezinim pjesmama imali priliku uživati svi oni koji su prošle godine ostali bez ulaznica, budući se koncert u BKC-u rasprodao puno prije samog održavanja.

Zbog velikog interesa koncert će ovaj put održati u Domu mladih, a ulaznice su u prodaji od danas u sustavu kupikartu.ba.

Diva hrvatske glazbene scene i dalje je diskografski i studijski aktivna I oduševljava nas uvijek iznova svojim pjesmama, koje uvijek donosi na nov i zanimljiv način.

Prije sarajevskog koncerta održat će još samo koncert u beogradskom Sava centru za Valentinovo, gdje završava slavljeničku turneju povodom 50 godina karijere.

“U tih 50 godina meni je apsolutno najljepša muzička suradnja i život s Karlom Metikošem (1940-1991). On je napravio za mene najljepše pjesme koje žive i danas. Napravio je antologijski album ‘Dnevnik jedne ljubavi’ (1973) i autor je dviju rok opera ‘Gubec Beg’ (1975) i ‘Grička vještica’ (1979). Napravio je sve moguće hitove kao ‘Magla’, ‘Danas sam luda’… To su najljepši trenuci, na to sam ponosna”, kazala je Josipa.

Sve novosti vezane za koncert pratite na facebook stranici organizatora https://www.facebook.com/PRimera.Mostar/

Radijski pokrovitelji koncerta: RSG i Antena Sarajevo