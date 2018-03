Međunarodna konferencija FOCUS o inovacijama i komunikacija u javnoj upravi u Sarajevu

FOCUS konferencija ponovno će pod motom bliže ljudima okupiti zaposlene u struci odnosa s javnošću javne uprave i javnih tvrtki. Ovoga puta domaćin konferencije bit će Sarajevo, 16. 3. 2018. u kongresnom centru Hotela Hollywood, s početkom registracije u 8.00 sati.

Želja organizatora ovom je inicijativom okupiti sve one koji smatraju da je komunikacija temelj informiranja i razmjene informacija, ali i prilika za stvaranje novih vrijednosti. Ujedno, FOCUS konferencija inovativna je edukacijska platforma putem koje sudionici imaju priliku steći nova znanja i čuti ideje koje mogu i sami implementirati u nadogradnji procesa komunikacije kako bi na taj način bili još stručniji i efikasniji u funkciji servisa građana.

S ciljem postizanja zajedničkog napretka i poticanja pozitivnih promjena kroz jednostavnu i transparentnu komunikaciju predstavnika javnih službi s građanima, organizatori su se pobrinuli da konferencija obuhvati brojne aktualne praktične primjere o najnovijim trendovima u komunikaciji unutar javnog sektora, izazovima s kojima se javni službenici susreću te savjetima kako unaprijediti komunikaciju na svim razinama.

Konferencija će svoja vrata otvoriti uvodnim govorima uvaženih gostiju te pozdravim riječima organizatora. Nadalje, u uvodnim izlaganjima predavači će se dotaknuti tema strateškog komuniciranja unutar jave uprave, važnosti transformacije komunikacije tog sektora, odnosa s javnošću u lokalnoj zajednici te inovativnih oblika komunikacije, kao što je beskontaktna komunikacija.

U panel diskusiji pod nazivom „Strateški izazovi komunikacija u javnoj upravi“ stručnjaci zaposleni u državnim institucijama Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije te Hrvatske raspravljat će o komunikacijskim preprekama s kojima se susreću unutar svoje struke i djelovanja.

Svoja će iskustva iz prakse stručnjaci s prisutnima podijeliti kroz teme važnosti transparentnosti, pogleda na lidere budućnosti, poboljšanja imidža u javnom sektoru, komunikacije putem društvenih medija, korištenja alata novih medija te načina na koji odnosi s javnošću mogu promijeniti javnu upravu.

Organizator posebno ističe sudjelovanje dva priznata strana stručnjaka, Simona Jonesa, predsjednika Ureda za komunikaciju lokalne uprave Velike Britanije i direktora Westco Communications-a te Alessandra Butticéa, stručnjaka za komunikaciju u javnom sektoru EU i potpredsjednika EAPO&IC-a (European Association of the Press Office and Institutional Communication).

Prva međunarodna konferencija FOCUS o komunikacijama i inovacijama u javnoj upravi, održala se krajem prošle godine u Termama Tuhelj, u organizaciji agencije za komunikacijski menadžment Apriori World. Konferencija je zabilježila znatan odaziv od preko 120 sudionika, a zbog velikog interesa, organizator je odlučio ovu konferenciju proširiti i na zemlje regije pa je tako Bosna i Hercegovina odabrana za drugog domaćina prve konferencije u ovom dijelu Europe, a koja je specijalizirana za komunikaciju u javnom sektoru.

Cijena sudjelovanja na jednodnevnoj konferenciji iznosi 70 € / 137 KM, a uključuje sva predavanja, ručak, pauzu za kavu te PDV.

Za više informacija o FOCUS konferenciji, predavačima, programu i načinu prijave, posjetite službenu web stranicu događaja: www.focus-conference.eu